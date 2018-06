Mobilní telefon do nemocnice? Klidně.

KomunikaceAčkoli by se mohlo zdát, že mobilní telefony mohou v nemocnicích rušit řadu lékařských přístrojů, pacienti je až na výjimky mohou běžně používat. "Kromě těch oddělení, kde je to výslovně zakázáno - například jednotky intenzivní péče nebo pracovišť, která používají speciální přístroje -, dovolujeme pacientům z mobilů telefonovat. A to nejen na odděleních pro dospělé, ale i na dětských klinikách," konstatuje Jaromír Morávek z tiskového oddělení Fakultní nemocnice v Praze-Motole. Podobná je situace například ve Státní slezské nemocnici v Opavě nebo v Okresní nemocnici ve Strakonicích. Pacienti mohou mít u sebe mobilní telefony na všech odděleních kromě jednotky intenzivní péče nebo ARO. "Telefony by mohly rušit nejen softwarové nastavení lékařských přístrojů, ale i zkreslovat grafy a další údaje zobrazené na monitorech," zdůvodňuje zákazy Tomáš Fiala, náměstek pro léčebně-preventivní péči strakonické nemocnice. V Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze lze volat odkudkoli. "Samozřejmě jsme zpočátku měli pochybnosti, zda telefony nějak neovlivní speciální přístroje nebo jejich chod. Důvěřovali jsme ale zprávám ze zahraničí, které to vyvracely. Naše zkušenosti nám to potvrdily. Ještě jsme nezaznamenali žádný planý poplach nebo rušení lékařské techniky mobilními telefony," uvádí náměstek pro odbornou činnost Pavel Totuška. Oznámit radostnou zprávu o narození potomka mohou z vlastních telefonů i maminky z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. "Telefony jsou ovšem zakázané na operačních a porodních sálech. A týká se to nejen pacientek, ale i otců přítomných u porodu," upozorňuje ředitel podolské nemocnice Vladimír Wollmuth. Stížnost, že by zvonící telefon rušil jinou pacientku nebo její dítě, zatím v porodnici řešit nemuseli. I když je třeba mobilní telefony dobíjet z nemocničních elektrických zásuvek, nemocnice za to - na rozdíl od připojení například televizorů - zatím žádné poplatky nepožadují.