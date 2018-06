Mobil v rektálním otvoru blažil, ale nechtěl ven

"V dívčině pánevní oblasti, přesněji v tlustém střevě, se pohodlně uvelebil mobilní telefon a evidentně nehodlal vycestovat ven." Lékářům nezbylo, než vyjmout přístroj pomocí chirurgického zákroku.

Celá kalvárie začala, když se dívka se svým přítelem rozhodli pro pocitové experimenty. Do oka jim tehdy padl také mobilní telefon, vybavený mimo jiné i vibračním vyzváněním. "Nabídku umístit telefon do rektálního otvoru přijala dívka s nadšením a okamžitě ji realizovala," uvádí the Register. Podle dívky byly její pocity naprosto nezapomenutelné. Vyjmout telefon zpět z tělní dutiny se ale milencům přes veškerou snahu nepodařilo, takže jim nezbylo, než se obrátit na lékařskou vědu.

"Dívčina volba byla naprosto správná," konstatoval doktor Ping Reece, expert časopisu The Register pro otázky sexu. Tento typ telefonu má podle něj příjemný hladký povrch pro menší tření a příjemnou hlubokou vibraci, na rozdíl od telefonů, u nichž se neví, zda kníkají či sténají. Navíc má podle doktora Reece fantastický vysunovací kryt. "Ten mi jednou pomohl k uvolnění ve velmi komplikované situaci. Můžete mi věřit," podotkl Ping Reece.