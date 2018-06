Mnohonásobná miss Zuzana Putnářová se vrací do světa módy

Ačkoliv Zuzanino jméno u nás není příliš známé, ve světě bodovala v mnoha soutěžích krásy - v roce 2003 byla na Maltě první v soutěži Miss Bikini Queen a poté v Malajsii získala titul Miss Cosmopolitan. V květnu 2004 vyhrála v Budapešti soutěž Miss European Union. Naposledy nasadila korunku vítězky v soutěži Miss Tourism 2005, která se konala v zimbabwské metropoli.

"Od té doby jsem se žádné soutěže nezúčastnila, odmaturovala jsem a začala na Vysoké škole ekonomické studovat mezinárodní vztahy, modeling tak musel jít na dva roky stranou," prozradila iDNES.cz jednadvacetiletá kráska, které se ale po dvou letech pauzy začalo po módních molech stýskat.

"Je to teprve čtrnáct dní, co jsem se rozhodla opět pracovat jako modelka, vše bych ale chtěla zkombinovat se školou, ta má samozřejmě přednost," dodala Zuzana. Do budoucna účast v dalších soutěžích nevylučuje, její hlavní cíl je ale práce v diplomatických službách a nebránila by se prý ani práci moderátorky.

Na přehlídku dorazila i princezna

Ostravská rodačka Zuzana Putnářová byla spolu Kateřinou Průšovou a Vladanou Lytovchenko hlavní hvězdou přehlídky Osmanyho Laffity pro sezónu podzim - zima 2007-2008, kterou ve čtvrtek kubánský návrhář představil v prostorách Clam-Gallasova paláce.

Mezi dvě stě padesáti přítomnými hosty, tvořených především z Osmanyho mezinárodní klientely, byla k vidění také Eva Pilarová, Štěpánka Duchková, Václav Glazar, Kateřina Kristelová či Stanislav Gross. Velkou pozornost vzbudila přítomnost princezny Roly Al-Ghrairové ze Saudské Arábie, která viděla přehlídku Laffity poprvé a s návrhářem se domluvili na soukromé prezentaci celé kolekce.