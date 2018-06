Mnoho českých celebrit vlastní umělecké sbírky

"Pánbůh zaplať za to, že prostředky, které jejich majitelé získali například podnikatelskou činností, vkládají do výtvarného umění. Pro Českou republiku je vynikající, že její kulturní dědictví zůstává i v této podobě doma. Jména sběratelů však z pochopitelných důvodů uvést nemohu," řekl majitel nejznámější české aukční galerie Art Consulting a bývalý šéf skupiny Synkopy Jiří Rybář.



Budováním soukromých sbírek výtvarného umění je nadšen i ředitel Národní galerie Milan Knížák. "Je to výborné. Většina soukromých sbírek totiž časem končí na veřejném prostranství, tedy například v muzeích nebo ve veřejně přístupných galeriích," zdůraznil Knížák.



Významnou sbírku nashromáždil i bývalý šéf Akademie populární hudby Michal Horáček. "Obrazy jsou moje velká radost a stejně to prožívá i moje manželka. Svoji sbírku jsem zakládal daleko dříve než pan Železný, který dal sběratelství se svými obrovskými prostředky úplně jiný význam. Za nejzajímavější a nejcennější obraz ve své sbírce považuji plátno od Václava Špály z roku 1914. Jde o menší plátno s názvem Koupání, ale mezi Špálovými obrazy zastává velmi významné místo. Myslím, že je dobře, že vznikají soukromé sbírky, ale mně by vůbec nevadilo, kdyby i bohatý cizinec koupil a vyvezl z ČR do zahraničí například výjimečný obraz Emila Filly," prohlásil Michal Horáček.



Sběratelské činnosti se prý věnuje také textař a hudebník Ladislav Štaidl. Několik vzácných obrazů vlastní i zpěvák Karel Gott.