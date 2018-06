Mlynář nakupuje oblečení tamtéž co Buzková

"Jak mám ráno sladit kravatu s oblekem, to většinou konzultuji s ní. Když mi neporadí, jako například včera, tak to vždy zvořu, jak jsem se pak večer dozvěděl. Jsem věren jisté britské značce, od které mám všechny svoje obleky. Mají styl a střih, který mně mimořádně vyhovuje. Nakupuji je ve Skořepce v Euromodelu a nejsem zdaleka sám.



Chodí tam totiž i ministryně Buzková. Musím ale říct, že nejraději nosím džíny a tričko," prozradil tiskové agentuře Korzo Vladimír Mlynář.



Manželé Mlynářovi se kvůli oblékání nikdy nedohadují. Ministr totiž své ženě v otázkách odívání naprosto důvěřuje. "Hádáme se o úplně jiné věci, jak to už v manželství chodí. V životě bych se ale neodvážil radit své ženě, co si má vzít na sebe. Vždy jí to pouze pochválím.



Navíc, teď se s ohledem na moje zaměstnání vidíme většinou ráno a pak pozdě večer. Moji dva puberťáci mě ale už moc nepostrádají (synové Václav, 15, a Vojtěch, 14). Nejhůř nese moji nepřítomnost náš nový pes Larra," pousmál se politik.



S manželkou se ministr kdysi potkal v době svých středoškolských studií. Jsou spolu už devatenáct let. "S Lucií jsem kdysi chodil na gymnázium. Chodila do vedlejší třídy a seznámili jsme se v sedmnácti. Od té doby jsme pořád spolu. Svatbu jsme měli o něco později, v jednadvaceti," zavzpomínal politik.



Ve svém manželství je Vladimír Mlynář, jak sám říká, velmi šťastný a nemá potřebu hledat citová dobrodružství jinde. S gustem ale jeho zrak spočine na hezké dívce či ženě. "Nejsem v tomto směru vůbec vyhraněný. Líbí se mi oduševněle chytré ženské. Musí mít ale dobrý zevnějšek. Zásadně ovšem nekoukám po prsatých dámách. To není nic pro mě," zdůraznil ministr.