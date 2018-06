Mluvíte doma vůbec česky?

Obyčejná, každodenní manželská konverzace se nikde nevyučuje. Zdá se, že ovládat by ji měl každý, kdo nějakou dobu žije s partnerem. Vyzkoušejte si, jestli je to opravdu tak lehké. Podle toho, jestli jste muž nebo žena, zaškrtejte v následujícím rozhovoru odpovědi.1. Jak můžeš chodit takhle pozdě? Jsi neodpovědný chlap. Já bych nikdy takhle pozdě nepřišla.2. Proč jdeš tak pozdě? Víš, já opravdu nemám ráda, když chodíš pozdě. Znervózňuje mě to. Myslíš, že bys mohl příště zavolat, že se zdržíš?1. Nehodilo se mi to, nemůžeš čekat, že přijdu vždycky včas. Moje práce je pro mě důležitější než ty. A vůbec, jsi moc náročná.2. Jdu pozdě, já vím. Je mi to moc líto, že jsem ti způsobil starost.1. Jak jsi na to mohl zapomenout? V ničem se na tebe nemohu spolehnout! Mně by se to nestalo!2. To mě mrzí, těšila jsem se. Udělalo by mi radost, kdybychom spolu šli do divadla. Myslíš, že zítra ještě budou lístky?1. Vždyť se tak moc nestalo! Mně se do divadla stejně nechtělo!2. Já jsem fakt zapomněl. Zlobíš se? Zítra si to napíšu raději do diáře.1. Jak jsi mi to mohl udělat? Kdy se konečně naučíš nezapomínat? To jsi úplný idiot?2. Jsem nerada, když mě zklameš. Dobře, v pořádku, mám ti to příště telefonicky připomenout? Fakt, moc jsem se těšila.F. Manžel má dvě možnosti.1. Prásknout dveřmi a jít na pivo.2. Udělat tentokrát psí kusy, aby lístky sehnal - jedno, na co.Pokud dialog ve vaší domácnosti probíhá většinou podle jedniček, je to na pětku a na rozvod. Muž nemá chuť doma poslouchat, že je idiot, a není divu, že se cítí lépe mezi kamarády, kteří mu nadávají leda proto, že už zase přišel na karty pozdě, protože se doma hádal se ženou. Příště půjde radši rovnou z práce. Žena zase zůstává sama doma s trpkým triumfem, že je rozhodně dokonalejší tvor než její partner, kterého si v oblouznění dobrovolně vybrala. Pokud v takto běžných situacích doma reagujete dvojkami", je předpoklad, že se můžete naučit domácí problémy řešit na jedničku". Nedělejte si iluze, že muž přijde vždy včas, že mu to žena nevytkne a že jí bude líto, když přijde o stepujícího Martina Dejdara ve Zpívání v dešti. Jenže jste spolu dobrovolně a proto, že se máte rádi. Děti chodí víc do školy než za školu a jste celkem zdrávi. Nedávno jste říkali známým, kteří se rozvádějí, že to je přece v životě to nejdůležitější. Nebo jste už zapomněli?