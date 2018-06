Mluvčí popírá, že Britney čeká holčičku

21:01 , aktualizováno 21:01

Popová hvězda Britney Spearsová bude mít holčičku. Tuto informaci poslal do světa list The New York Daily News, podle něhož mluvčí zpěvačky Leslie Sloanové v rozhovoru uklouzla věta „matce i dceři se daří dobře“. Ta to ale ve čtvrtek popřela. „Nikdy jsem nic takového neřekla,“ sdělila mluvčí konkurenčnímu New York Postu.