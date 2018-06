Mluvčí ČT Martin Krafl chce mít svatbu v Evropě

Obřad chce mít pětatřicetiletý Krafl podle svých slov s přítelem v Evropě. "Mám vztah na dálku. Partner žije dlouhodobě v zahraničí a plánujeme evropské registrované partnerství, takže v Čechách to zřejmě nebude," řekl Krafl, který nemohl chybět na pondělní svatbě Janise Sidovského a Pavla Vítka. - více zde

Přestože se s partnerem mohli "vzít" v některé z evropských zemích před 1. červencem, kdy to začal umožňovat český právní řád, tuto variantu vypustili.

"Záleželo nám na tom, aby to bylo legalizované tam, odkud pocházíme. Je to pro nás hodně důležité. Jsme oba Češi, máme české pasy a považujeme se za Čechy," podotkl Krafl, který prý nikdy nevěří, že vztah, který v daném momentě prožívá, je na celý život. "A tak by do toho měly obě strany vstupovat. Ale někde v duši i ve svém srdci mám uložené, aby to bylo navěky."

"Svatbu" chystá, ale datum ještě stanovené nemají. "Náš obřad bude hodně soukromý, protože takové události považuji za soukromou záležitost," konstatoval a dodal, že o společné adopci dětí rozhodně neuvažují.

Vano by skončil jako Taylorová

Na Karlštejn přišli Sidovskému s Vítkem poblahopřát také fotograf Robert Vano a designér Osmany Laffita.

Vano, který je známý svou zálibou ve fotografování mužů, by prý partnerství uzavřít chtěl, ale v době, kdy byl mladý, tu možnost neměl. "Naštěstí, protože pak bych skončil jako Elizabeth Taylorová," přirovnal se k několikrát rozvedené herečce a naznačil tak, že by s jedním partnerem nevydržel. "U mě nic není na celý život," zažertoval si osmapadesátiletý fotograf.

Čtyřicetiletý módní návrhář Osmany Laffita proti uzavírání registrovaných partnerství nic nemá, je to podle něj hezké, ale vztahy prý nejsou založené na "papíru". "Pro mě není nutné uzavírat manželství a smlouvy, ale nemůžu říct, že to neudělám nikdy. V současné době mě to ale nepřitahuje," vysvětlil.