Mléko a třešně? Jak pro koho

Těžko říci, kdo dal mléko a třešně do klatby, ale není to zdaleka tak děsivé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ve varovném zvolání všech starších a zkušenějších »jen počkej - a uvidíš« však může být něco pravdy. »Mléko působí na řadu lidí projímavě, hlavně v teplejším počasí,« podotýká Jana Vrbková, gastroenteroložka Nadačního chirurgického sanatoria v Brně. »Třešně coby slupkové ovoce, které obsahuje hodně tekutin, jsou na tom podobně. Není divu, že vzájemnou kombinací se projímavý efekt násobí.« Tvrzení, že mléko a třešně se v jednom žaludku nesnesou, tedy není tak docela pravdivé - trávicí proces bude probíhat dočista stejně jako v jiných případech a v lidských útrobách rozhodně nevznikne žádná výbušná směs. Záleží spíš na tom, co člověk vydrží. Někdo může sníst kilo třešní a vesele je zapíjet mlékem o sto šest - a nemusí se mu stát vůbec nic. Jiný si takovou svačinu odskáče bolením břicha a další zase běhavkou, tedy řídkou stolicí. Není nutné hned koupat třešně v mléce, abyste vyzkoušeli, do které skupiny patříte - ale na druhou stranu to není kombinace, která by byla z hlediska svého složení jednoznačně nepřípustná. Při zácpě ji lze dokonce doporučit.