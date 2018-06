Mladý Brit přišel o panictví v reality show

Mladík, který se přihlásil do reality show Virgin School, žil celý život u rodičů a vídal se pouze s jedním kamarádem. O ženy zájem neměl, vyhýbal se jim a ony se zase stranily jeho. Nezkušený panic byl tedy vyslán tvůrci programu do holandské "školy lásky" s názvem Aquarion School for Love and Leadership.

Úkolem tamějších učitelek sexu Carly a Bridgit bylo zasvětit stydlivého Jamese do tajů intimního života. Kurz trval téměř čtyři měsíce a veškeré kroky, včetně Reillyho prvního pohlavního aktu, snímal televizní štáb stanice Channel 4 England . James sice nakonec o panictví přišel, ale sex zhodnotil jako "věc, která není tak důležitá, jak z ní všichni dělají."