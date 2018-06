Mladou Carrie v Sexu ve městě bude hrát Fialka z Burtonova Karlíka

Role novinářky, která se svými kamarádkami řeší problémy s panem Božským a láskou, proslavila dnes šestačtyřicetiletou Sarah Jessiku Parkerovou. Producenti, kteří se chystají natáčet prequel, potvrdili, že mladou Carrie z roku 1980 si zahraje AnnaSophia Robbová.

"Ohnisko se zaměří především na Carrie Bradshawovou, které jé v té době šestnáct či sedmnáct let. V podstatě rámcem seriálu je: Carrie je šestnáct a našla svou první lásku a není to kluk, je to Manhattan," řekl Thom Sherman z televize CW, která bude seriál natáčet.

AnnaSophia Robbová (Karlík a továrna na čokoládu, 2005)

Nové díly seriálu odehrávající se v době před již natočeným Sexem ve městě vycházejí opět z literární předlohy Candace Bushnellové známé jako Carrieiny deníky. Scénář má napsat Amy B. Harrisová a režie se ujme Miguel Arteta. Výrobou pořadu se budou podle oficiálních zpráv zabývat producenti Josh Schwartz a Stephanie Savageová, jež pracují na tvorbě seriálu Super drbna.

Zatím není jasné, kdo si zahraje kamarádky Carrie Samanthu, Charlotte a Mirandu, a jestli se vůbec v seriálu objeví.

AnnaSophii Robbovou si diváci mohou pamatovat jako přebornici ve žvýkání Fialku Garderóbovou z filmu Tima Burtona Karlík a továrna na čokoládu. Rozmazlená holčička se v pohádce proměnila v obrovskou borůvku.

Herečku už od dvanácti její matka a agentka v jedné osobě začala přihlašovat na různé konkurzy. Po Fialce přišla další role opět ve filmu pro děti Most do země Terabithia. Po boku Hilary Swankové se blondýnka objevila v hororu Krvavá sklizeň.