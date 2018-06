Mladík ukousl přítelkyni nos

Kuriózní případu napadení se odehrál v noci na dnešek v rakouském Salcburku. Muž, který se do alpské republiky přestěhoval z afrického státu Sierra Leone, ukousl v hádce své 24leté přítelkyni nos a ve vzteku jej zahodil do řeky. V parku totiž žena svému stejně starému krajanovi oznámila, že se s ním chce rozejít, což jej natolik rozzlobilo, že ji udeřil do hlavy a ukousl velkou část nosu.