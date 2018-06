Mladík soutěž o postel vyhrál, i když mu jeho společnice utekly

"Zřejmě byl Jirka v posteli tak dobrý, že to děvčata nevydržela a utekla. On sám však pravidla dodržel, a proto mu náleží dohodnutá odměna," řekl ředitel pořádajícího rádia Kiss Proton Zdeněk Levý. Podle neoficiálních informací však dívky opustily postel poté, co je hrubě uráželi podnapilí kolemjdoucí.

Recesistu přihlásila do soutěže jeho přítelkyně, která toužila po výhře. Podle pravidel měl Jirka vydržet v lůžku za výlohou 24 hodin a dokázat, že je nejlepší. On sám však neví, zda by se soutěže znovu zúčastnil, kdyby věděl, co ho čeká. "Chtěl jsem to dotáhnout až do konce. Jsem však šíleně zničený a celý rozlámaný. I když mi teď postel vezou domů, nechci ji nejméně týden ani vidět, natož abych v ní spal," řekl soutěžící.

K tomu, proč ho děvčata opustila, se nechtěl vyjádřit. Připustil však, že se s nimi rozloučil v dobrém. Trojice za výlohou přilákala davy zvědavců. Muže akce většinou pobavila a někteří Jirkovi i záviděli. Naopak ženy, zvláště starší, většinou vyjadřovaly znechucení a opovržení. Akce se uskutečnila od pondělí od 9:00 do úterý 9:00 v pasáži Domu kultury na Americké třídě v Plzni.