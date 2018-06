Mladík, který ochrnul u Gottschalka, bude hrát v seriálu

Mladík ochrnul loni v prosinci, když nešťastně upadl v přímém přenosu televizní show. Pokoušel se přeskočit auto, které řídil jeho otec (více čtěte zde).

Koch před úrazem studoval herectví v Hannoveru a na školu se chce vrátit. Ještě předtím si však zahraje menší roli v seriálu německé televize.

"Samuel mě zaujal svou silnou energií a pozitivním myšlením," řekl pro Bild producent Wolfgang Rademann. "Je to velmi sympatický kluk. Najdu pro něj vhodnou roli."

Dvě epizody se budou natáčet příští rok na Kubě a v Singapuru. Kochův invalidní vozík by neměl být pro filmaře problém, protože loď MS Deutschland, kde se seriál posledních 13 let natáčí, je bezbariérová. Mladíka nabídka potěšila. "Je to zajímavá výzva," řekl.

Nebude to ale jeho premiéra před kamerami. Ještě před úrazem si zahrál v německo-ruském filmu Vier Tage im Mai (Čtyři dny v květnu). Na válečném snímku pracoval jako asistent režie, ale objevil se i v malé roli německého vojáka.

Od nehody uplynulo už sedm měsíců a Samuel je pořád na rehabilitační klinice ve švýcarském Nottwilu. "Trpělivost a pojem čas mají pro nás nový význam. Těšíme se i z těch nejmenších pokroků, které dosáhneme," prohlásil jeho otec Christoph.