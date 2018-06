Mladík chodí s důchodkyní, která je o 41 let starší než jeho matka

16:20 , aktualizováno 16:20

Jednatřicetiletý Američan Kyle Jones se zamiloval do Marjorie McCoolové, přestože je o 60 let starší než on. Přítelkyni dokonce už přivedl domů. Jeho matka si na synův vkus zvykla, protože to není jeho jediná starší partnerka.