Mladí muži se musí začít připravovat

Zatímco školní rok začíná pro všechny stejně, první taneční se rozběhnou v několika termínech. Přesto je nejvyšší čas zkontrolovat či si honem pořídit - vhodnou garderobu. Pro mladé muže to vedle tmavého obleku znamená také koupi bílé košile a motýlka. Kravata do tanečních nepatří! Jenže motýlka nestačí jen zaplatit, ale také se ho naučit vázat, protože motýlek »na gumičce« je jako papírové manžety a náprsenka ze staré komedie, zejména pokud jej doplňuje košile s límečkem o dvě či tři čísla větším, než je potřeba (vhodnou velikost poznáte snadno, mezi krk a zapnutý límeček se má vejít přesně jeden středně silný prst). Jestliže nácvik vázání motýlka nezvládne nikdo z rodiny nebo syn nepřekoná odpor ke klasickému oblečení, pak mu nezbývá nic jiného než sáhnout po společenské košili se stojáčkem. Musí však počítat s tím, že se bude odlišovat - a to kupodivu nemají mladí lidé rádi, ačkoliv navenek tvrdí pravý opak.4. Přidržte přední smyčku palcem a ukazovákem levé ruky. Delší konec spusťte přes předek.5. Přiložte pravý ukazovák namířený vzhůru na spodní polovinu visící části. Protáhněte za přední smyčkou.6. Prostrčte takto vzniklou smyčku uzlem za přední smyčkou. Srovnejte konce a utáhněte.