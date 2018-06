Mládek nikoho propouštět nebude

Vyhazovat však Mládek nikoho nehodlá. „Vážím si všech, co se mnou dělají, a tak to budu řešit střídáním. Vedle Banjo Bandu a stálých členů, jako je například Milan Pitkin, Lenka Plačková, Ivo Pešák nebo Rosťa Kuba, máme asi šest lidí, kteří teď budou vystupovat každý druhý díl.“

Mládek, jehož koníčkem je malování, vystavuje v Portheimce jen šest obrazů. „To je všechno, co momentálně mám. Abych byl přesný, jeden mám vlastně ještě v jiné galerii a další doma. Ten je ale tak obrovský, že se mi ho nechce nikam převážet.“

V nejbližší době se do nových děl pouštět nebude. „Nemám na malování čas. Pořád to plánuju do penze, ale ta se nějak nedostavuje,“ směje se Mládek, kterého zaneprázdňují televizní Country estráda, vystupování s Banjo Bandem, zájezdy s divadelním představením Night club na kraji města a práce na deskách. Na jedné z posledních spolupracoval se Zdeňkem Svěrákem. „Dali jsme dohromady písničky, které Zdeněk otextoval, a deska se jmenuje Mládek zpívá Svěráka a naopak.“