Mladého Brita živí rozchody, za poplatek se rozejde za vás

9:37 , aktualizováno 9:37

Pro nikoho není snadné ukončit vztah a málokdo to umí elegantně. Zbabělci to obvykle řeší textovkou. Teď si na to ale mohou najmout odborníka. Jednadvacetiletý Jonathan Kiekbusch za poplatek ukončí vztah kohokoli.