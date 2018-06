Mláďata rysa lákají k návštěvě ostravské zoo

Rodiče rysích mláďat, samce Unkase a samici Taru, získala zoologická zahrada v Ostravě před dvěma lety z Kanady. Stali se tak jedinými chovanci svého druhu v zemi a jedněmi z mála v celé historii evropských zahrad, doplnil Novák.Chovu příbuzných rysů ostrovidů se zoo Ostrava věnuje už od 60. let a za tu dobu odchovala celkem 38 mláďat. "Pět mláďat v jednom vrhu kanadského rysa je však unikátní počet. Tara se ukázala jako výborná matka, proto je radost pracovníků naší zoo o to větší," vysvětlil Novák.Zoologická zahrada v Ostravě vznikla v roce 1951 zásluhou horníků z Dolu Zárubek, kteří se postarali o zakoupení prvních zvířat i o sadovou úpravu bývalého zookoutku v Ostravě- Kunčičkách. V roce 1960 se zoologická zahrada přestěhovala do současného stohektarového lesního areálu Stromovka. V současné době svou rozlohou a více než 210 druhy savců, ptáků a plazů patří k největším v České republice.