Podívejte,jak se mládě na obrázku směje! To proto, že v zrcadle spatřilo něco moc legračního. Bylo to střapaté,ježaté a vůbec celé takové neohrabané, no prostě k smíchu. To, že jde o mládě pejska neboli štěně, jste určitě poznali sami. My vám prozradíme,že je to holka od hrubosrstého foxteriéra a její pán, spisovatel Karel Čapek, o ní dokonce napsal, nakreslil a nafotografoval celou knihu. Jednu věc však uhodněte sami: víte, jak se tohle zlobivé štěně jmenovalo?