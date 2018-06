Mladá herečka Miley Cyrusová je obětí internetové šikany

Internetová šikana podle ní totiž může mladým lidem způsobit vážné problémy, které často vedou k sebepoškozování. Sama Cyrusová je idolem teenagerů po celém světě, takže je automaticky terčem posměšných poznámek řady anonymních uživatelů internetu. Nečekaný příval urážek komentujících její stehna, o kterých se předtím sama žertem zmínila, naštval Cyrusovou natolik, že se rozhodla reagovat na všechny zlé jazyky na svém blogu.

"Říkejte si, co chcete. Mám svoje nedostatky. Jsem normální holka, která by na svém těle některé věci změnila, ale přestaňte mě ve svých mailech nazývat tlusťoškou," rozčilovala se Cyrusová na blogu. "To slovo nemám vůbec ráda. Poznámky, které vy závistivci používáte, jsou urážlivé. Patří k těm, které lidi zraňují a nutí je ubližovat sobě nebo ostatním," dodala Cyrusová.

Televizní, filmová i pěvecká hvězda má zkušenosti nejen s internetovou šikanou. Ve své knize Miley Cyrus: Miles To Go před nedávnem přiznala, že se se šikanou potýkala i ve škole. "Byly tu tři velké holky a já byla drobná a malá. Byly schopné mi i ublížit na těle. Nadávaly mi a snažily se mě vyštvat. Nechápala jsem, co jsem jim udělala," vzpomínala Cyrusová na těžké chvíle ve škole. Přesto jako nejtěžší den svého života popisuje rozchod s členem kapely Jonas Brothers Nickem. "Hluboko uvnitř vím, že jsme jeden pro druhého nebyli to nejlepší. A to bylo to, co jsem ve vztahu chtěla," přiznala Cyrusová, která momentálně prožívá spokojený vztah s modelem Justinem Gastonem.