Mladá Britka uvázla v kanále, vyprostili ji hasiči

"S někým jsem mluvila, chtěla jsem si dát telefon do kapsy, ale vypadl mi a spadl do kanálu. Říkala jsem si, že to tak nemůžu nechat a vlezla jsem pro něj," řekla mladá Britka deníku Daily Mail.

"Úplně jsem tam neuvázla, jen jsem potřebovala někoho, kdo by mě pomohl vytáhnout. Mamka ale začala panikařit," dodala.

Šlo opravdu o rychlou záchranu. Hasiči přijali nouzové volání krátce po čtvrt na osm večer a za devět minut byla již dívka z kanálu venku.

"Jen jsem se celou dobu smála. Nešlo to jinak," uvedla britská studentka. "Na internetu se objevily nějaké ošklivé poznámky o tom, že jsem tlustá. Snažím se tím netrápit," dodala. Během incidentu Ella-Anne neutrpěla žádné zranění, její mobilní telefon je prý ale naprosto zničený.