Mistr Knedlík: Bylinky všechno spraví

Jak se na soutěž v pojídání knedlíků trénuje? Další z vítězů Tomáš Tesař dva až tři dny před soutěží jí menší porce, vypije však více vody. "V průměru kolem 10 litrů," říká a dodává: "Po soutěži den vůbec nic nejím, jenom doplňuji tekutiny."

Rostislav Širmer v den soutěže nejí nic, pije až 15 nebo 16 litrů vody. Po soutěži pro něj nastává normální režim.

Zatímco 130kilový Tomáš soutěží jen na Trnkobraní, o 30 kilogramů těžší Rosťa zkouší štěstí i jinde.

"Zúčastnil jsem se i souteže v pojídání houskových knedlíků ve Varnsdorfu. Tam jsem se umístil na třetím místě. Jinak se pravidelně účastním i párkožraní v Roštění u Holešova. Tam jsem udělal rekord za 45 minut 42 vídeňských párků, což je 8,4 metrů. Letos bych chtěl dosáhnout padesátky," svěřil se.

Na otázku, zda po soutěži alespoň část ze zkonzumovaného množství knedlíků vyzvracejí, odpověděli oba kladně. "Nejde v sobě udržet všechno," přiznal Rosťa.

Světový rekord: 164 knedlíků

Soutěžící Tomáš Tesař a Jaromír Rafaj dosáhli v limitu 60 minut shodný počet 164 knedlíků. Toto množství se rovná světovému rekordu. Aby byl určen vítěz, nařídili organizátoři pětiminutové prodloužení. V něm dokázal Tomáš Tesař přidat ještě 12 knedlíků, zatímco Jaromír Rafaj „pouze“ 11. Světovým rekordem šedesátiminutové soutěže je tedy výkon 164 knedlíků, z absolutního hlediska pak 176.

Loňské drama vyprovokovalo vítěze soutěže z minulých ročníků Františka Večeřu a Josefa Jašíka k tomu, že začali opět usilovně trénovat a pokusí se o velkolepý návrat na scénu. Letošního ročníku se tak zúčastní všichni šampióni za posledních 8 let.

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků má dvě části - předkola a finále. Předkola jsou kvalifikací pro účast v závěrečném finále (hlavní soutěži). Celkový počet předkol je určen pro každý ročník individuálně - minimum jsou tři, maximum pak devět předkol.

Z každého předkola postupuje do finále takový počet soutěžících, aby celkový počet finalistů postupujících z předkol činil devět. V předkolech nejsou používány švestkové knedlíky oficiálních parametrů, a proto ani výsledky předkol nemají oficiální hodnotu. Slouží pouze k určení účastníků postupujících do finále. Jednotlivých předkol se účastní maximálně 10 soutěžících starších 15 let. Délka soutěže je stanovena na 30 nebo 40 minut.

ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY Z TRNKOBRANÍ

OFICIÁLNÍ RECEPT 1 kg hrubé mouky

20 dkg másla

1lžíce sádla

1/2 l mléka

2 žloutky

sůl



Mléko se svaří s máslem. Pak se vlije horké na mouku a přidají se 2 žloutky, sádlo a sůl. Těsto se vymísí a pak se mohou dělat knedlíky.



hmotnost švestky před uvařením je 17 - 20 g

hmotnost 1 kusu švestkového knedlíku je maximálně 30 gramů.

Hlavní soutěže se účastní 10 soutěžících. Devět soutěžících postupuje z předkol, vítěz předchozího ročníku je nasazen přímo. Pokud se některý ze soutěžících nedostaví (limit je půl hodiny před oficiálním začátkem soutěže), pořadatel vyzve k účasti odvážlivce z řad publika. Pokud se k soutěži přihlásí více zájemců, než je počet volných míst, losuje se. Hlavní soutěž trvá 60 minut.

V hlavní soutěži jsou používány zásadně "oficiální" knedlíky vyrobené podle originální receptury. Pouze výsledky hlavní soutěže jsou tedy podkladem pro případné vytvoření či překonání světového rekordu v pojídání švestkových knedlíků. Dokladem o zkonzumovaných knedlících jsou pecky, které soutěžící odkládá na talíř.

Během soutěže se nesmí pít, kouřit, odcházet z pódia. Soutěžící se však smí pohybovat po pódiu. Jako příloha je povolen omastek, cukr, mák nebo tvaroh. V případě zvracení během soutěže je soutěžící diskvalifikován. Účastníci soutěží na vlastní nebezpečí, soutěžící mladší 18 let musí předložit písemný souhlas zákonných zástupců.