Mistr falzifikátů Ernesto Donde navštíví Prahu

Na netradiční vernisáži v italském stylu, která se uskuteční 12. října v pražském hotelu Savoy, bude vystaveno zhruba sedmdesát jeho obrazů.

Kopírování se věnuje legálně a to již třicet let. Výsledky jsou dokonalé a tak je o něj velký zájem.



„V Praze budu vystavovat poprvé a tak bych se rád trochu porozhlédl, poznal nové lidi a možná i změnil jejich pohled na to, jak úžasně může vypadat obraz od světoznámého malíře, který ve skutečnosti vytvořil někdo úplně jiný,“ říká Ernesto Donde.



Imitace Van Gogha, Moneta či Andyho Warhola již zdobí sídla například Sophie Lorenové, Franka Sinatry, představitele agenta 007 Jamese Bonda Rogera Moora, ale i papeže Jana Pavla II.