Místopředseda ODS Gandalovič se tajně oženil

Na svatbě bylo jen šest lidí. Utajeného odpoledního obřadu se účastnili jen svědci a najatý fotograf. Novomanželský pár oddal velkobřezenský zastupitel Jiří Renner. Jako první přišel s informací Ústecký deník.

Manželka Petra Gandaloviče Pavlína Kučerová je ředitelkou domova pro seniory ve Velkém Březně. "Vzali jsme se po pětileté známosti. Myslím, že je to zkrátka správné," řekl Gandalovič, který se ženil podruhé a má tři dcery.

Exministr Petr Gandalovič se tajně oženil ve Velkém Březně. Za svědka mu šel ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Madar (první zprava). (26. srpna 2009)

Svatbu chtěl pár utajit a užít si ji v soukromí, na konec obřadu však dorazili novináři, kteří se na poslední chvíli o události dozvěděli. "Chtěli jsme tomuto aktu nechat soukromý charakter, ale jako veřejně činná osoba musím počítat se zájmem médií," komentoval to politik s tím, že i když byl zpočátku nepříjemně překvapený, s návštěvou novinářů na zámku se nakonec smířil.

Nad termínem sňatku prý s přítelkyní dlouho nepřemýšleli. "Když jste spolu pět let, už neřešíte, jestli to bude v srpnu nebo v září. Srpen mi však přišel vhodnější. V září by nebylo před kampaní tolik času," doplnil Gandalovič.

Svatební obřady se na zámku Velké Březno pořádají již patnáctým rokem. Za tu dobu na zámku uzavřelo manželství několik stovek dvojic. Pro obřady jsou vyčleněny dva zámecké sály, svatby se konají i v parku či na nádvoří zámku.