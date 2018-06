Místo v autobusu Tonyho Blaira stojí jako hotel Ritz

Labouristé účtují novinářům za jedno místo v autobusu 564 liber; den strávený s jejich štábem však už přijde v průměru na 760 liber (41.800 korun). V ceně je pak zahrnuto občerstvení a možnost využívat technické vybavení, jako jsou zásuvky,elektrický proud, počítače, televize a podobně.Labouristé nejsou jediní, kdo si nechává platit za to, že novináři informují voliče o jejich předvolební kampani. Opoziční konzervativci a liberální demokraté mají ceny podobné. Koupit si lístek do volebního autobusu labouristů ale ještě zdaleka neznamená být poblíž vůdce strany. Autobusy jsou tři - Blair jede v prvním, novináři v posledním. Přístup k vůdci strany je údajně z bezpečnostních důvodů během cesty prakticky nemožný.Až do poslední chvíle nemají novináři také ponětí, kam se vlastně volební konvoj vydá. "Jestliže někdo za ty peníze objede čtyři místa v Londýně, kam by jinak mohl dojít pěšky, oprávněně nadává, že je to zlodějna," líčí zkušenosti novinářů, kteří si koupili lístek do autobusu říká Nik Hole z Asociace zahraničních novinářů.Někdy se však stane, že novináři přesednou z autobusu do letadla, protože se vede kampaň na druhém konci země. "Pak už to tak úplně vyhozené peníze nejsou," dodává Hole. Na rozdíl od labouristů nechají konzervativci občas novinářesednout si do autobusu, v němž jede vůdce strany William Hague. Nejvstřícnější jsou v tomto ohledu liberální demokraté; vůdce strany Charles Kennedy má své apartmá v hořejším patře autobusu. I přes vysoké ceny je o místa ve volebních autobusech poměrně vysoký zájem, takže místo nelze nikomu předem zaručit.Novináři velkých britských médií dopředu skoupili permanentky na celou předvolební kampaň. U labouristů například stojí 8.750 liber, což je téměř půl miliónu korun. Konzervativci jsou ještě o 250 liber dražší.Reportéři televizního kanálu Channel 5 protestovali proti přemrštěným poplatkům svérázným způsobem. Pronajali si dlouhou limuzínu, v níž sledovali Tonyho Blaira během jeho kampaně v jižním Londýně. "Naším úmyslem bylo upozornit na absurdnost toho, že si labouristé účtují 564 liber za den poblíž Tonyho Blaira," uvedl reportér Channel 5 Jonathan Gilbert.Místo toho, aby investovali do pokladny labouristů, televizní tým si najal limuzínu pro 12 lidí, koupil šest láhví šampaňského, fajnové kubánské doutníky a ještě mu přes 100 liber zbylo. Nakonec se však stejně smáli labouristé. Straničtí byrokratinepustili limuzínu za bránu nemocnice, která byla jednou ze zastávek Blairovy kampaně: televizní štáb neměl totiž akreditaci, která se vyřizuje současně se zaplacením místa v autobuse.