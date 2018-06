Místo turné pečuje Christina o nemocnou matku

Christina Aguilerová pózuje před fotografy s cenou Grammy.

Interpretka hitu The Genie In A Bottle měla právě nyní zahájit své velké turné po USA. To však bylo z výše uvedených důvodů zrušeno. "Nemohla bych se během koncertů plně věnovat hudbě. Neustále bych totiž musela myslet na mámu a na to, že je někde na druhé straně Spojených států a úplně sama. Navíc v současné době, po teroristických útocích, si nemůžete být jistí ani zítřejším ránem," prohlásila zpěvačka.Christinina matka Shelley Kernová byla podle ošetřujících lékařů napadena záhadným virem, který paralyzoval její nohy a znemožnil jí chůzi. Podle zpěvaččiných vlastních slov byl jedním z důvodů zrušení jejího připravovaného turné také fakt, že chtěla svoji matku vzít na vyšetření k předním americkým specialistům do Los Angeles. "Nemohla jsem v tom mámu nechat," tvrdí Christina.Shelley Kernová přiznává, že se její zdravotní stav zlepšuje jedině ustavičné péči obětavé dcery. "Navštívila jsem desítky specialistů. Žádnému z nich se ale nepovedlo přesně zjistit, co vlastně napadlo mé svaly, co zapříčinilo mé problémy a nepříjemnou bolest. Ale děkuji za to, že při mně nyní Christina stojí. Protože jen díky ní a také díky Bohu se můj stav pomalu, ale jistě zlepšuje. Brzy bych dokonce mohla opět začít chodit," prozradila Shelley s nadějí.