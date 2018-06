Místo Redží jde s Věrou do boje Vlado

"Regina mě zklamala, jednou jsem jí odpustila, ale podruhé už to neudělám. Přesto si myslím, že jseš za nejchytřejší osobu tady ve Vile." To byla Věřina slova při Výzvě. Nakonec ale označila Vladka. "Nedopustím, aby Regina dělala ostudu i ve studiu a nenechám se tam od ní ztrapňovat. Vladkovi věřím víc než Regině. Je to tím, že chci pryč, proto ho musím nasadit," dodala Věra. Tím nepřímo přiznala, že ví, že Vladko je silný soupeř a ona sama má tím pádem větší šanci na vypadnutí. Na Vladkovi bylo vidět, že s tím opravdu nepočítal. Řekl to i moderátorce Tereze Pergnerové.

Naopak Regina byla přesvědčená, že to bude právě ona, kdo se setká s Věrou v sobotním souboji. "Slibovala to mockrát, tak uvidíme," řekla Regina ještě před Věřinou Výzvou. Po jejím verdiktu byla rozladěná. "To je fakt knedlo," ulevovala si.

Dalším potenciálním adeptem na Duel byl Michal. Věra při závěrečné řeči prozradila, že Michal ji přemlouval, ať ho vezme do souboje. "Mám tě ráda, i když o tom nevíš," řekla k Michalovi.

Další překvapení přišlo v průběhu rekapitulace od Reginy. Začala naznačovat, že by také chtěla odejít. "Já chci jen oznámit, že končím tuto hru," prohlásila. "Užitečnější budu venku," dodala. Je to snad nějaká strategie nebo chce opravdu Vilu opustit, jako její tři předešlí spoluhráči?

