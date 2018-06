Potkají se dva: "Co dostaneš od ženy k Vánocům?" "Ale ňákýho chlapa." "Cože?" "Viděl jsem, jak ho má schovanýho ve skříni."Dobrý den, to je rádio? Já jsem dnes našla peněženku a v ní bylo 100 000 korun... a 340 marek a 108 dolarů. A byl tam lísteček s adresou: Miloš Novák, Koněvova 8, Praha 10. Zahrajte mu prosím písničku...- Nikdy bych nesouhlasila, aby můj syn chodil do školy potetovaný a se zelenou hlavou.- Ale vždyť chodí!