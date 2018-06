místo pro tebe (maxi)

"Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám prozradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?"Dědeček se rozhodl zhubnout a tak začal cvičit. Zastaví se u něj babička a ptá se: "Tak co, kolik jsi už shodil?" "Dvě vázy!"Při hodině zeměpisu se učitelka ptá: "Kde leží Kuba, Dvořáku?" "Kuba leží v posteli a má hroznej kašel!"Přiběhne Honza k Petrovi: "Promiň, to tvoje auto jsem naboural, a ono shořelo!" Petr rozčileně odpoví: "Za to ti ho už nikdy nepůjčím!"Učitelka se ptá: "Jak vysoká je naše škola?" "Prosím, 156 centimetrů." "Proč právě tolik?" "Protože jí mám až po krk."