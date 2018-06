místo pro tebe (maxi)

* "Pepíčku, kde leží Trója?" ptá se paní učitelka. "Prosím, mezi dvójou a čtýrou."* Jenda chodí do školy už delší dobu pozdě. Pan ředitel se ho ptá: "To nemáte doma budík?" "Ale máme,jenže on vždycky zvoní, když ještě spím."* "Tak co, Václave, ještě ti dělá úkoly otec?" vyzvídá před hodinou učitel. "Už ne, pane učiteli, ta poslední pětka ho úplně zlomila."* "Tak pěkný úkol jsi už dlouho neměl. Kdo ti ho psal, otec nebo matka?" "Nevím," hlesne žáček, "ještě jsem spal."* Ve škole při hodině kreslení. "Věruško, proč jsi nakreslila tatínkovi takové zelené vlasy?" "Protože nemám plešatou pastelku."