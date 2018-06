* Tati, proč mě nevsadíš do sportky? Co to povídáš za nesmysly? Učitel včera říkal, že jsem pěkné číslo!* Šetřím školní majetek, proto se učebnice ani nedotknu!* Učitel zadal žákům slovní úlohu na téma Kdybych byl ředitelem velké firmy. Všichni se pustí do psaní, jen Karlík nic. "Proč nepíšeš?" ptá se učitel. "Čekám na sekretářku."