* Při písemce pošeptal Honza sousedovi: "Ten učitel je ale hlupák!" Od tabule se ozvalo: "Nenapovídat, na to musí přijít každý sám!"* K optikovi ve Zlíně přijde babka a povídá: "Zblízka vidím moc špatně." Doktor se ptá: "A zdaleka?" - "Z Přerova, panáčku, z Přerova!"* Němec přijde do obchodu a ptá se: "Máte okurku?" - "Tady jsou" Němec odpoví: "V Německu máme lepší." Druhý den se Němec ptá: "Máte rajče?" - "Tady je!" Němec: "V Německu máme lepší!"- Třetí den přijde Němec do obchodu a obchodník už na něho čeká. V ruce drží meloun obarvený na modro: "Hele, borůvka!"