Místo moře bude Šinkorová v Ordinaci

Jako doktora Šulcová si získala srdce diváků v Nemocnici na kraji města po dvaceti letech.

Teď dostala z Novy novou nabídku a čeká ji v seriálu Ordinace v růžové zahradě role gynekoložky Gity Petrové. Seriálových partnerem jí bude Tomáš Krejčíř, který se coby Adam Rubeš proslavil v Rodinných poutech na Primě.

"Už postava doktory Šulcové byla pro mne novou tvůrčí výzvou. Hrát na obrazovce vedle Josefa Abrháma a dalších skvělých herců opravdu stálo za to, byla to dobrá zkušenost. Tu chci také využít i nyní, ale protože natáčení teprve začne, nemohu předem nic prozrazovat. Těším se, i když to znamená, že se celé léto už ani na chvíli nezastavím. Jenom teď nedávno jsem si s přáteli udělala výlet do Londýna, abych se trochu od všeho odreagovala, ale kromě nedělí mám až do listopadu všechny dny zaplněné prací," řekla Šinkorová.

Herečka teď například chystá pro Českou televizi vystoupení v pořadu Hvězdy letí do století. Pak jí v Prostějově čeká zábavná show pořádaná Jágr Teamem, v níž budou mezi sebou zápolit v zábavných hrách sportovci proti celebritám. - Více zde

A potom už začne natáčení Ordinace.

"Na dovolenou u moře nebo na nějaké soukromé starosti nemám vůbec čas," posteskla si.

Šinkorovou čeká také jedno unikátní představení, které bude zároveň premiérou i derniérou. Pouze a jen pátého července uvede totiž divadlo v Táboře muzikál Kazatel.

"Je to příběh Jana Husa, který napsal a hudbu k němu složil barytonista Zdeněk Plech. Bude to výjimečné představení, protože se uvede jen tento jeden večer a vystoupí v něm dvacet pět herců a zpěváků, kteří se na inscenaci pečlivě připravují. Hlavní postavu Jana Husa ztvární autor Zdeněk Plech a já hraji a zpívám postavu jeho sestry Kateřiny. O toto představení je mimořádný zájem, má se ho zúčastnit řada celebrit. Věřím, že to bude výjimečná událost," vylíčila herečka.