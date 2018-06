Missy Elliott bojuje proti násilí

"Vím, jak dokáže domácí násilí ovlivnit děti a vůbec celou rodinu. Rozhodla jsem se, že udělám všechno, abych zabránila ubližování dalším lidem. Ta naprosto nejdůležitější věc je, naučit děti, že v něčem podobném nemusejí vyrůstat. Je potřeba se jen umět z toho bludného kruhu vymanit," promluvila o vlastních zkušenostech zpěvačka, která vlastním jménem posvětila pětimilionovou kampaň a neziskový fond.

"Násilí je zatraceně špatná věc. O to hůř, když se děje doma za zavřenými dveřmi a nikdo z okolí, kdo by mohl zasáhnout a pomoct, se o něm třeba nikdy nedozví. Musíme přimět hlavně děti, aby se o něm nebály mluvit. Nejen, že se jim uleví, když si někomu postěžují, ale je to také první krok k řešení," dodala dvaatřicetiletá Missy.

Proti domácímu násilí se Missy Elliott rozhodla bojovat opravdu tvrdě. Její nové album bude například obsahovat informaci organizace This Is Not A Test a bližší zprávy týkající se celoamerického turné s názvem Where My Girls At?. Výtěžek z této akce poputuje podle zpěvaččiných slov také na boj proti násilí v rodinách a mezi mužem a ženou.

Pokroková Missy Elliot

Žádná ženská rapová zpěvačka nedosáhla takového úspěchu, jako se to podařilo Missy Elliott. Ještě než začala s produkcí vlastních desek, psala písničky pro mnohé umělce v oblasti rhytm&blues a hip-hopu. Svůj debut Supa Dupa Fly vydala Missy Elliott v roce 1997 a od té doby se etablovala jako velmi pokroková a úspěšná raperka i producentka. Následovala úspěšná alba Da Real World (1999), Miss E... So Addictive (2001) a Under Construction (2002).