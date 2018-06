Missky vybíraly z polévky maso

FOTOGRAFIE ZDE

Režisér beznadějně vyprodaného večera Jiří Adamec však své svěřenkyně hájí. Na tloušťku prý mají dost času. "Až z nich budou třeba tchyně," říká.

"Vůbec není pravda, že jsou dívky vychrtliny, jsou to normální dívky od sedmnácti do devatenácti let. Je proto zcela logické, že váha kolem osmdesáti kil je teprve čeká ve starším věku," usmíval se spokojený režisér při přestávce čtvrteční zkoušky.

Adeptky na miss to u něj měly dobré. Režisér totiž vysvětlil, že mu finalistky při prvním setkání gratulovaly k získání titulu TýTý. "Takovou cenu jsem nikdy nedostal," culil se Jiří Adamec.

Jako vychrtliny připadaly dívky, které se ubytovaly v Puppu ve středu, servírce Janě z baru Rendez - vous. Adeptky na titul královny krásy zde druhý den poobědvaly rizoto a gulášovou polévku. „Jsou to vychrtliny, neměnila bych s nimi ani za nic," konstatovala servírka Jana když viděla, jak některé dívky vybíraly z gulášové polévky maso.

Dívky chtěly Matonohu

Nekoneční nacvičování na pódiu, kterému bude konec až po sobotní generálce, sledoval i herec Tomáš Matonoha alias právník Sýkora z televizního seriálu Rodinná pouta. Produkční za ním nestačily běhat se vzkazy od recepčních i dalších zaměstnanců Grandhotelu. Všichni se chtěli seznámit.

"Nejde o mne. Ženy spíše touží po seriálové postavě právníka, kterou si oblíbily v televizi," konstatoval Matonoha, který byl mezi hezčí polovinou lidstva v Puppu na roztrhání. Jak říká, je moc zvědavý, koho si diváci z kouzelných a krásných dívek během přímého televizního přenosu na Nově vyberou. Vychrtliny podle něj mezi dvanácti finalistkami večera nejsou.

Pětatřicetiletého Tomáše Matonohu však diváci u televizních obrazovek neuvidí. Během reklamních bloků bude v sále coby bavič rozehřívat obecenstvo, po přestávce pak nastoupí moderátor slavnostního večera Jan Čenský.

Nikolu vyloučení Lucie mrzí

Seriálový právník se zamlouvá i finalistce Nikole Plzákové z Chebu. Ta je ještě trochu smutná z toho, že Lucie Lihhartová, s kterou s krátce bydlela při soustředění v Egyptě na pokoji, vypadla z finále kvůli svým pornografickým snímkům. - více zde

"Za sebe dám ruku do ohně. Vyloučení Lucie Linhatrové z finále mne ale mrzí. Byla jsem z toho v šoku. Naštěstí do Egypta přiletěla náhradnice - moje kamarádka," svěřila se Nikola Plzáková. Největší trému má z volného rozhovoru. Možná to vyřeší tím, že si před finálem dá malého frťana na kuráž.