VIDEO: Silikony a plastiky jsou v pohodě, říká většina finalistek Miss

Většina soutěžících se shodla, že pokud plastika dívce pomůže a cítí se pak lépe, je to v naprostém pořádku.

"Nemám proti tomu nic. Já osobně žádnou plastiku nemám, ani ji v budoucnu neplánuji. Jestli to holkám pomůže, zlepší si tím sebevědomí a budou se cítit víc žensky, tak v tom nevidím problém," prohlásila Kristýna Schicková z Prahy.

Finalistka č. 1 Markéta Břízová Finalistka č. 2 Denisa Grossmannová

"Je to hezké být přirozená, ale když to těm holkám pomůže a dodá jim to sebevědomí, tak to neodsuzuji," tvrdí také Monika Leová, která žije ve vesničce Dvořisko nedaleko Chocně a Vysokého Mýta.

Finalistka č. 3 Lucie Kovandová Finalistka č. 4 Monika Leová

"Některé ženy potřebují zvednout sebevědomí. Jestli to je pouze touto cestou, tak to neodsuzuji. Já momentálně o plastice určitě neuvažuji, ale kdoví třeba za 20 let. Co přinese budoucnost, nevím. Neříkám ne," míní Zuzana Juračková, která za svůj domov považuje Prostějov.

Finalistka č. 5 Kristýna Schicková Finalistka č. 6 Anna Avakjanová

Úpravu poprsí nedávno přiznaly Markéta Břízová z Ostravy a Alena Prešnajderová, která bydlí v Brně.

"V dnešní době je to už klasický trend a většina dívek, která potom vyjíždí na světové soutěže, se nechá předem upravit. Není na tom nic špatného, hlavně když to člověku pomůže zvednout sebevědomí," řekla tmavovláska Markéta.

"Hodně lidí to odsuzuje, já vzhledem k mé situaci ne. Myslím, že na tom není nic špatného, pokud to není přehnané do extrémů. Je to úplně stejné, jako když si někdo nabarví nebo prodlouží vlasy, má umělé řasy, nehty," dodala blondýnka Alena.

Finalistka č. 7 Gabriela Kratochvílová Finalistka č. 8 Alena Prešnajderová

Některé dívky jsou ale přesvědčeny, že soutěže typu Miss mají být o přirozenosti.

"Já si myslím, že Miss by měla být přirozeně krásná a nemyslím, že k tomu patří plastická chirurgie," řekla Andrea Kolářová z Liberce.

"Plastiky neodsuzuji, ale já bych se do toho nehrnula. Pokud by to moje zdravotní problémy třeba jednou vyžadovaly, tak možná. To je ale úplně o něčem jiném," prohlásila Gabriela Kratochvílová z Chotěboře.

Finalistka č. 9 Zuzana Juračková Finalistka č. 10 Andrea Kolářová

Během finálového večera nebude samozřejmě chybět ani promenáda v plavkách. Dívky mají své recepty na to, jak se udržet ve formě.

"Celý rok sportuji a odmalička jsem hrála tenis," prozradila Denisa Grossmannová z Prahy.

"Diety nedržím, to myslím není potřeba. Nejím čokoládu, a pokud jde o cvičení, chodím pěšky a snažím se chodit na procházky," řekla Lucie Kovandová z Dolních Kounic u Brna.

Finalistky České Miss 2013 si zkoušely plavky.

"Postavu si udržuji pravidelným cvičením a zdravou životosprávou. Někdy ale zhřeším. Žádné diety nehrozí, spíš bych chtěla do finále ještě přibrat," prozradila Anna Avakjanová z Jirkova.

Novou vítězku letošního ročníku České Miss zvolí 23. března a přímý přenos odvysílá Prima Family. Královnu krásy korunuje italská herečka Ornella Muti (více zde).