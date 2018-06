Missky v krojích? Všechno, jen ne sexy

Kateřina mezi řadami krojů a kostýmů neodolala pokušení a vyzkoušela si, jaké by to bylo být "paní" Santa Clausovou. Kdyby se finále konalo v prosinci, možná by ho s sebou mohla přibalit. Takhle ho ale pokorně vrátila na ramínko.

Obě krásky čeká ještě důležitý výběr šatů v salonu módního návrháře Josefa Klíra. Kateřina bude mít dokonce speciální model večerní róby. Oblečení se nesmí podcenit - za povedené šaty se na Miss World dávají slušné body.

První Vicemiss ČR 2008 Veronika Pompeová odlétá už 29. září do Japonska na Miss International, kde stráví měsíc přípravami na finále. Poté přeletí do Číny, kde se 28. října uskuteční finále.

Miss ČR 2008 Kateřina Sokolová zamíří 1. listopadu na Miss World rovnou do Číny. I ji čeká měsíční přípravný program a pak 1. prosince velké finále Miss World ve městě Sanya.