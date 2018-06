Missky v Alpách trénují v plavkách, lyžování mají zakázané

Zatímco v loňském roce navštívil tým jedné ze dvou tuzemských soutěží krásy Brazílii, letos padla volba na alpské bílé velikány.

"Všechny dívky už byly u moře a my stále jen fotíme palmy. Letos jsme to udělali naopak. I když to není běžné, poslali jsme dívky do hor, kde se také dá udělat spousta dobrých záběrů," vysvětluje volbu Tyrolských Alp pětatřicetiletá Maláčová.

"Vždy potřebujeme s finalistkami někam odjet, abychom se jim věnovali například ohledně choreografie, výživy a stylingu. Alpy se chytly, ale lyžovat mají zakázáno," doplňuje ředitelka soutěže a maminka roční Anabely.



Finalistky netráví svůj čas jen na ledovcích, ale také v lázních Aqua Dome v městečku Längenfeld. "Je tam nádherné prostředí, ve kterém se dá fotit, plavat, relaxovat a cvičit," pochvaluje si centrum Michaela Maláčová.

Rivalitu zatím dívky neznají

"Je to zde krásné. Ubytování je pěkné. Lázně jsou super. Jsou tam vodopády, sauny, vodní pára, uragán, bouřka," vypočítává nadšeně iDNES.cz finalistka Eva Čerešňáková, ale přiznává, že by radši jela do tepla.

"Užijeme si tady legraci. Zatím se oťukáváme. Rivalita zde zatím není, ale možná bude při finále," dodává další adeptka na korunku krásy, dvaadvacetiletá Lilian Sarah Fisherová.

Maláčová už má vybráno

Dívky čeká těsně před finálovým večerem v Top Hotelu Prahu závěrečný týdenní seminář, jehož součástí bude také mediální školení. "V dnešní době jsou média to jediné, co dívkám může hodně pomoci, ale co také může ublížit," říká Maláčová, která má už mezi dívkami dvě favoritky. "Mám dva typy, které se mi líbí, ještě ale nevím, která víc. Myslím si, že je z čeho vybírat. Ale jsem ráda, že nakonec je to divák, který rozhodne."

Přímý přenos závěrečného finále České Miss, který bude moderovat herec Michal Novotný známý z televizního seriálu Redakce, zhlédnou diváci televize Nova 24. února.