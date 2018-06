Missky už se zabydlují

Získala byt na barrandovském sídlišti, kde může bezplatně žít tři roky. Jejími sousedkami jsou loňská Miss Diana Kobzanová a loňská Vicemiss Andrea Fišerová.

"Jestli budu v Praze žít se svým přítelem, to tedy zatím nevím. My to budeme spíše kombinovat. Občas budu jezdit domů do Liberce a budeme se s přítelem střídat, protože on má svůj byt a svoji práci v Liberci. Já si myslím, že permanentně budu muset zůstat v Praze asi první měsíc toho největšího nátlaku, a pak to pomine," řekla dále čerstvá Miss.

Zcela jinak se ke svému bytu, který je na Praze 4 nedaleko Thomayerovy nemocnice, postavila Kateřina Smržová, Vicemiss ČR 2002: "Určitě ho nějakým způsobem využiji, už jenom proto, že to je asi dvě zastávky autobusem od místa, kde momentálně bydlím u rodičů. Takže budu pendlovat mezi těmi dvěma bytečky. Ale zase na druhou stranu je dobré, že nový byt budu moci navštěvovat, kdykoliv budu chtít. Ono být jenom s rodiči také není ideální."

Radka Kocurová, II. vicemiss ČR 2002, je nadšená, že se přesune z Ostravy do Prahy - Mekky českého modelingu. "Ale když jsem volala včera mamince, tak začala zničehonic brečet. Já říkám: Mami, co se děje? A ona to nechtěla říci. Tak jsem se zeptala, proč brečí? A ona: Protože už tady nebudeš... Takže naši to berou těžce," přiznala se sympatická hnědovláska. "A já si myslím, že si mi bude také stýskat a také to budu brát hodně těžce, než si zvyknu na Prahu. Budu určitě jezdit metrem s velkou mapou, než se to všechno naučím. Já tady v Praze neznám nic. Vždy jsem tady byla na otočku a teď tady budu bydlet," přiznala Radka Kocurová.