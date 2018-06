Missky už nejsou pipky, jediný blbec jsem já, říká Jan Kraus

Jak se vám moderovala Miss Slovensko?

Abych řekl pravdu, já na tyhle akce moc nejsem. Mně to nabízeli i v Česku, ale vždycky jsem to odřekl nebo to nešlo. Jsem dost přesvědčený, a mám dost argumentů, že Slováci to dělají o třídu moderněji než Češi. Tedy pokud jde i o přístup k funkci, jako je moderátor.

V čem je to jiné?

V Česku se chodí na značky, řve se na zkouškách, hrajou si tam na vojáky, říkají texty, který píše nějaký blbec, ale říkáte je vy. Tohle na Slovensku pár let není.

To znamená, že máte naprosto volnou ruku v tom, co řeknete?

Samozřejmě dostanete napsáno, co by bylo dobré říct, že například bude promenáda hereček, nebo mluv či stačí. Je to ale i práce s přenosem. Je to opravdu někde jinde. Bohužel. Nebo bohudík pro mě, protože si to na Slovensku můžu občas dát. V Česku jsem to sice nedělal, ale co jsem zahlédl a viděl ty značky... To je jak cvičení vojsk spřátelených armád, to nebudu dělat. Nebudu říkat věty někoho, kdo si myslí, že je vtipnej. Tak ať tam jde on.

Jaká tedy byla nálada v zákulisí?

Bylo to všechno velmi hektické. Přímý přenos má v sobě jednu zásadní věc. Víte, že se něco podělá, teď jde jen o to, co to bude. Já jsem to zjistil hned na začátku.

Máte na mysli nechtěný pád z pódia?

Ano, moje šipka do díry. (smích)

Ale to jste zvládl. Se slovenskými kolegy jsem se dokonce hádal, že to nemohlo být nepřipravené. Mile mě taky překvapilo, jak jste uvedl promenádu v plavkách. Vzít si na sebe plavky z první republiky, to chce odvahu...

Mně to nevadilo. Ta promenáda v plavkách byla náročná jen v tom směru, že na převlek byl krátký čas.

A kde jste oblek vzal?

To sehnala produkce, tohle tady funguje.

Jan Kraus v plavkách

Jak na vás působily samotné dívky? Jsou jiné než ty české?

Myslím, že miss se celkově posunula. Ty holky dneska mluví dvěma, ne-li třemi řečmi. Čili největší blbec jsem tam byl já. Ta doba, kdy se říkalo, že to jsou pipky, se změnila. Polovina z nich studuje vysoké školy, nemluvě o tom, co všechno vydrží. Jejich vizitky a padáky, koule nebo podávání jídla tygrovi... Ani jednu disciplínu bych neabsolvoval.

Ani smažené cvrčky, které si holky dopřály?

Tak to maximálně, ale aby mi s dovolením neříkali, že to jsou cvrčci. I tak bych si jich moc nedal. Ale ty adrenaliny bych nedal, to bych raději odstoupil ze soutěže, kdybych byl holka.

Všiml jsem si, že na Slovensku máte velký úspěch, lidi vás milují. Jste si toho vědom?

Jsem! Já jsem nad tím kdysi žasnul, bylo to pro mě zjevení a vážím si toho. Je to pro mě jaksi něco navíc, nový svět. Slovensko jsem navíc tolik neznal, takže je to potom vždycky větší dobrodružství. Jsem vděčnej, že jako cizinec mám výhodu. To se vždycky máte trochu líp. A je dobrý to vědět... Ale můj manažer na Slovensku to říká jasně: Nesmíš tu být moc, nebo tě nakopou do zadku.