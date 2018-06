Missky ukázaly víc než topmodelky

ČTĚTE TAKÉ:

Maxová pak v průběhu večera vystoupila na molo ještě mnohokrát, ať už v roli patronky své nadace, hostitelky monackého prince Alberta či modelky. Jako jediná sklidila pokaždé veliký aplaus.

Podle sociologického průzkumu totiž Maxové věří víc Čechů, než komukoliv ve vládě, nebo prezidentovi. Pochybují pouhé tři procenta ze sta a zdá se, že její důvěryhodnost sahá už také za hranice. "Nejsem jediný člověk z Monaka, který ji obdivuje. Tereza má spoustu přátel a podařilo se jí je přesvědčit, aby vznikla jakási menší nadace i v Monaku," připomněl princ Albert, který se prý sám angažuje asi v patnácti organizacích pomáhajících dětem. V českém kojeneckém ústavu byl však ve čtvrtek odpoledne poprvé. - více zde.



Topmodelky se bály bikin

Třiatřicetiletou modelku přijely také podpořit tři nejkrásnější rodačky: Eva Herzigová, která se tentokrát poprvé představila jako návrhářka (- více zde), Veronika Vařeková, Petra Němcová, svým šarmem tradičně bodovala Andrea Verešová. Z veleúspěšného českého týmu topmodelek, jenž dobyly svět, už chyběla jenom Hana Soukupová a Karolína Kurková. Loňskou zahraniční hvězdu Alek Wekovou (-více zde a také zde) letos nahradila Yasmin Le Bon, manželka Simona Le Bona ze skupiny Duran Duran.

"V zákulisí je velká koncentrace krásy, až jsem z toho v rozpacích. Já se to snažím svou přítomností ředit," uvedl jako vždy šaramantní moderátor večera Marek Eben.

Do plavek Evy Herzigové se však ani jedna z českých hvězd svléknout netroufla. A tak všechny "strčila do kapsy" až čtyřicetiletá Angličanka Yasmin, matka tří dětí a tvář dvou desetiletí, která představila z Eviny kolekce černé kalhotky a korzet. Odvahu svléct se až do úsporných bikin našla z české topscény jedině loňská vicemiss Klára Medková a dvacetiletá česká královna krásy, nynější "novácká" rosnička Lucie Váchová.

Aňa pózovala s kočárkem

Dynamické přehlídky módního domu Missoni a topmodelky Evy Herzigové završila aktuální kolekce z dílny návrhářky Kláry Nademlýnské. Ta na závěr oblékla do svých šatů známé tváře, například už osm měsíců těhotnou Janu Štefánkovou, desetibojaře Tomáše Dvořáka, který přišel i s dcerami, Miss Europe z roku 1995 Moniku Žídkovou s dcerou Nikolou, s kočárkem zapózovala herečka Anna Geislerová a na závěr přišla sama návrhářka se čtyřletým synem Natanem. "Dohodli jsme se s Terezou, že Natana vezmu, když ona vezme Tobiase. Ona však nakonec syna nepřivedla, protože při všech starostech by ho tu neuhlídala. Natana přivezl táta (fotograf Goran Tačevský - pozn. red,) jen na tu chvilku a hned zase odjeli," líčila iDNES sympatická návrhářka.

"Chtěla jsem svou módu přiblížit normálním lidem, protože mám pocit, že si myslí, že mé modely jsou finančně nedostupné, což vůbec není pravda. Snad se podařilo dokázat, že je mohou nosit všichni od těhotných, až po tatínka, které se třeba vypravily s dětmi k lékaři a potřebují se cítit co nejpohodlněji," uvedla Nademlýnská.

Přispět Nadaci Terezy Maxové lze na č.ú.: 3594690267/0100

Všichni účinkující vystoupili ve čtvrtek bez nároku na honorář. Z významných darů a prodeje vstupenek vynesl večer pro první mezinárodní akci Nadace Terezy Maxové zatím 3 miliony 100 tisíc korun. Projekt Nokia 30 minut pro život však ještě nekončí. Získané prostředky budou použity pro děti z kojeneckých ústavů. Název 30 minut pro život vyplývá ze zjištění, že pečovatelkám v ústavech po odečtení doby na krmení a přebalování zbývá na fyzický kontakt s dítětem jen 30 minut denně!