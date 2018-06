Missky spojily síly a nafotily odvážný kalendář. Podívejte se

"Mám hodně nabitý diář, to je pravda, nemám skoro kdy se učit, a to jsou zkoušky za dveřmi," postěžovala si trochu Langmannová, která momentálně studuje Policejní akademii ČR – obor Bezpečnostně právní činnost.

Na kalendáři, který fotila spolu s kolegyněmi z Miss ČR Kateřinou Sokolovou a Miroslavou Košťanovou na Kanárských ostrovech, má titulní stranu. Právě na tuto fotografii, pořízenou Janem Tůmou, má smíšené vzpomínky.



Miroslava Košťanová

"Nedalo se fotit v moři kvůli vlnám, tak jsme fotili v bazénu, což by bylo vzhledem k tomu, že si namáčím vlasy a hážu jimi a voda mi stříká do očí a obličeje, příjemnější. To by ale nemohla být v bazénu také slaná voda," vzpomíná s úsměvem Langmannová.



Dana Dobřichovská a její krásky

Hotový kalendář pokřtila pár měsíců po focení v Národním domě na Smíchově Adéla Gondíková. Moderátorka večera spojeného s módní přehlídkou pletené módy Ester Kočičková si neodpustila otázku na momentální hereččin stav.



Slavnostního křtu se účastnila i Adéla Gondíková, která ukázala novou image

"Jak je to teď s tebou, jsi volná?" Gondíková zareagovala s klidem a humorem sobě vlastním. "Ano, jsem volná a dneska jsem na lovu. Proto bych si chtěla najít tady v sále nového muže." V zákulisí pak prozradila, že je stále ještě paní, ale může se to brzy změnit, čímž naznačila, že se s manželem Ondřejem Brouskem po jeho milostné avantýře s kolegyní z divadla Annou Remkovou dohodli na rozvodu.