Missky si vyzkoušely jarní účesy

"Každý z nás je zcela zvláštní osobností a zaslouží si zcela originální účes," tvrdí Sládková z pražského Salonu Blue Orange, kde se ve čtvrtek večer konala přehlídka jarních a letních účesových trendů.

Účesy má podle ní ozdobit slunce. Módní jsou barvy prosvětlené slunečním zářením, které v kombinaci s přirozeným světlem přecházejí od tmavých sytých barev po světlejší tóny.

Osobnost a vlasy nositele jsou podle ní pro vytvoření módního účesu určující. Společnými prvky jsou pak převážně polodlouhé vlasy, jak u žen, tak u mužů. Nosí se tupé střihy v hladké úpravě s ofinou, ale i střapaté vrstvené střihy upravené do přirozených hladkých pramenů.

Jitka Kocurová má sušší vlasy a nejprve potřebovala vitalizační kůru. I před fénováním bylo třeba vlasy antistaticky ošetřit a dodat jim křišťálový lesk. Jitce kadeřnice doporučila prosvětlené vlasy lehce promelírovat tmavším odstínem a pečlivě je ošetřovat, vlasy jí upravila do hladka a pomocí vlasového krému mírně natvarovala konečky.

U Kateřiny Stočesové využil kadeřník přirozeného zvlnění vlasů a prsty "namačkal" vlny jen pomocí vlasového krému. Trend "rozvolněných" vln se podle něj po dlouhé době navrací. Stočesové doporučil dodat vlasům lesk živějšími barvami. "Účes pak působ exkluzivně," radí.

Další miss - Michaela Salačová - má vlasy také přirozeně zvlněné. Bylo třeba je ošetřit vlasovým gelem, který umožní s pomocí difuzéru vytvořit přirozeně splývavé krásné vlny. Účes potom vypadá velmi atraktivně a hravě.

Ve čtvrtek večer nechyběla v salónu v pražských Letňanech také modelka Martina Poulíčková, maželka oblíbeného sportovního komentátora. Její účes kadeřník stupňovitě sestříhal a vyfoukal do rovna. Upravil je lehkým sprayem a vyhladil vlasovým krémem a lehce natvaroval konečky.

Kadeřnice Sládková by Martině pro jaro poradila, aby si napřed nechala odrůst stupňovitý střih a pak nechala vlasy lehce prostříhat, vytvořit ležérní patku a protenčit a odlehčit konečky. "Velmi by jí také slušel melír dvěma tóny světlých barev. Účes by byl živější, mladistvý, vlasy odlehčené a v pohybu," domnívá se kadeřnice.