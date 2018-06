Missky se vyšňořily. V kyjovských krojích byly k nepoznání

Jihomoravský Kyjov hostil druhý srpnový týden festival Slovácký rok, který se koná jen jednou za čtyři roky. Protože Denisa Domanská pochází z jižní Moravy, nemohla si nechat ujít tuto velkou slavnost. Její pozvání přijaly také kamarádky ze soutěže Česká Miss - Jitka Nováčková, Šárka Cojocarová, Andrea Kabická, Tereza Dobrová, Sabina Drljevičová a Blanka Štramberská.

Česká Miss World Denisa Domanská

"Jako kyjovská rodačka se festivalu Slovácký rok ráda a pravidelně účastním. V letošním roce mne napadlo, že by bylo zajímavé se o tuto folklorní událost podělit i s ostatními finalistkami. Věřím, že se jim u nás líbilo a odvezou si do svých krajů spoustu nezapomenutelných zážitků," řekla Denisa Domanská.

V centru Kyjova to opravdu žilo. Dívky nejprve vyrazily na Lidový jarmark s tradičními pokrmy, kroji a suvenýry z oblasti Moravského Slovácka. Tradiční kyjovské kroje misskám padly jako ulité. Vychutnaly si také velký krojovaný průvod zástupců obcí Kyjovska a Ždánicka.

Česká Miss World Denisa Domanská a Česká Miss Jitka Nováčková Andrea Kabická, Denisa Domanská, Sabina Drljevičová a Jitka Nováčková

"Denisino pozvání mne potěšilo a rozhodně nelituji, že jsem do Kyjova přijela. Je to krásné město a celý program festivalu se mi moc líbil. Vůbec poprvé jsem měla možnost obléknout tradiční kroj a musím říct, že je to zajímavá změna," prozradila Jitka Nováčková. která se nedávno vrátila z New Yorku, kde navštěvovala hereckou školu (více čtěte zde).