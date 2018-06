Missky se ve spodním prádle styděly

FOTOGRAFIE ZDE

Dvanáct dívek se představilo ve třech disciplínách: debatě s moderátorem, uměleckém čísle podle vlastního výběru a nakonec v plavkách.

Nejvíce se zapotily při odpovědích na moderátorovy záludné otázky.

Otázky nebyly předem připravené, a tak dívky občas musely notně improvizovat. Třeba když se moderátor Pavel Cejnar zeptal dívky číslo dvanáct Nikoly Laškové, jak si představuje laškování.

Při volné disciplíně se děvčata snažila porotu i publikum zaujmout, většinou tancem. Ale diváci mohli vidět i ukázky driblování s basketbalovým míčem, scénku "O hloupé blondýně", odvážné kabaretní vystoupení ve spodním prádle nebo píseň z muzikálu Kleopatra "Teď královnou jsem já".

Prádlo více odhalovalo

Třetí disciplínou měla být promenáda v plavkách. Místo ní však porotu i diváky zaskočila přehlídka ve velmi odvážném spodním prádle, které víc ukazovalo než skrývalo.

Podle některých soutěžících i porotců nakonec tato disciplína dívkám ublížila. „Trochu mě zaskočila přehlídka spodního prádla. Opravdu víc odhalovalo než zahalovalo. Myslím, že to těm holkám nebylo moc příjemné,“ řekla po vyhlášení porotkyně Lenka Novotná.

Zvítězila vysokoškolačka Romana

Miss Sympatie a zároveň i druhou vicemiss se po dvou a půlhodinovém klání nakonec stala Kateřina Fidrová z Hradce Králové. Jako první vicemiss porotci vybrali Lenku Drahokoupilovou z Pardubic a na trůn Miss východních Čech pro tento rok usedla studentka Vysoké školy ekonomické v Praze, Romana Pavelková z Černilova u Hradce Králové.

„Jsem překvapená a je to pro mě čest,“ děkovala po korunovaci a šerpování sympatická blondýnka. Nad otázkou, co pro ni bylo v soutěži nejtěžší, se ani chvilku nerozmýšlela. „Jednoznačně promenáda ve spodním prádle. Prádlo bylo odvážné a trochu jsem se styděla a nebyla jsem jediná. Věděla jsem, že tu mám hodně přátel a to mě podrželo,“ usmívala se novopečená královna krásy. Teď ji čeká finálové kolo v Praze a soupeřky z celé republiky.