Missky se po obědě blýskly na pódiu

Režisér finálového večera Jiří Adamec zatím nebyl s finalistkami soutěže ve vylidněném sále při první zkoušce příliš spokojený.

"Nelepte se tak na sebe," volá z režisérského stanoviště na Bratislavanku Denisu Mendrejovou a studentku farmaceutické fakulty Janu Doležalovou z Uničova.

Promenádu v plavkách viděl i prezident soutěže MISS ČR 2004 Miroslav Zapletal.

"Protože dívky sledoval od neveřejných kol až po semifinále, má představu o favoritkách, stejně jako osmnáctičlenná porota. Podobný boj jako na jevišti Zapletal předpovídá i mezi porotci.

"Vnímání ženské krásy nemá žádná přesná pravidla. Každý se na ni dívá trošičku jinak. Na někoho více působí postava, charizma, fyzická krása nebo duše. Výsledkem je objektivní kompromis, který často překvapí i samotnou porotu," konstatuje.

Atmosféru poněkud poznamenala nepřítomnost severočeské královny krásy Lucie Králové. Jejího snoubence našli kriminalisté zastřeleného v Teplicích. "Je to osobní tragédie. To, že se Lucie ve středu večer rozhodla nepřijet do Karlových Varů, plně respektujeme, je to zcela pochopitelné," uvedl Lukáš Vedral z pořádající agentury. - více zde