Missky se nechaly předělat expertem

Ve školícím středisku firmy Wella předvedl Pinta na Miss z roku 1996 Petře Minářové a na letošních vicemisskách Michaele Wostlové a Editě Horthové své dovednosti. Celé tři hodiny trvalo, než jejich účes přiblížil svým ideálním představám.

Za Petrou přišel do studia její partner Šimon Leitner a byl z jejího nového vzdušného a romantického účesu doslova unešen. Spokojená odcházela Michaela a nakonec i zprvu trochu zaražená Edita. Pinto jí totiž blond barvu vlasů změnil na měkce medovou a vlasy o deset centimetrů zkrátil.

Luis Pinto přiletěl do Prahy na pozvání česko-venezuelské podnikatelky Jany Poloni. "Máte tu překrásné ženy," řekl hned po příletu do Prahy a později dodal: "Jsou kompletní." Teprve když jeho průvodkyně nechápala co tím myslí, vysvětlil: "Protože umějí i vařit!". Ženy ve Venezuele totiž vůbec nevaří. Vaří jen služky, anebo se chodí do restaurace.

Pinto už má tolik zkušeností, že dokáže odhadnout, která dívka má na které mezinárodní soutěži šanci. Například na Miss Univerze prý spíš uspěje blondýna, na Miss World zas bruneta, myslí si Pinta.

Venezuela je zemí miss

Titul královny krásy má v tomto státě větší prestiž, než jakékoliv jiné významné společenské postavení. Pořadatelé soutěže hledají a připravují dívky do soutěže od 15 let. Velkolepé finálové show nakonec sleduje na všech místních televizních kanálech celý národ. Práva kupují i některé americké stanice.

Prvních castingů se v Caracasu účastní na patnáct set dívek. Po týdnu se výběr zúží na sto, posléze na dvaadvacet, které si rozebere deset kadeřníků. Tři měsíce před závěrečným finále na nich "pracují", aby z nich byly dokonalé krasavice.

Boom v Caracasu zažívají vedle kadeřníků a vizážistů také plastičtí chirurgové. Mít odborně poupravená prsa, nos, oči, vyndané poslední žebro..., nic z toho není v zemi ostudou, ale naopak se tím každá dívka chlubí.

O výsledek plastických chirurgů, vizážistů, kadeřníků a stylistů se záhy, ještě před samotným vyhlášením vítězky, prý ve Venezuele perou agenti slovutných módních značek. Efekt jejich práce často oceňují i poroty mezinárodních soutěží a Venezuelanky sbírají za svou krásu po světě tituly.

Dívky jsou luxusní materiál

Zatímco v Česku je volba královny krásy zábavou, ve Venezuele jde o profesionální továrnu na byznys, v němž se točí obrovské peníze. Proti přísné disciplíně, kterou musí podstoupit latinskoamerické dívky, je naše soutěž něco jako zájmový kroužek.

Tamních dívek se na názor nikdo neptá. Jsou materiál ke "zpracování", nikoho nezajímá jaký účes či barvu by si samy přály. Proto zdaleka ne všechny vydrží až do konce a hodně jich ze soutěže odstoupí. Ty, které zůstanou, však v závěru nelitují: Čekají na ně lukrativní kontrakty a drahé výhry, jako například briliantové šperky nebo luxusní auta.