Missky sázejí na vzdělání

Hortová na Stavební průmyslové škole v Brně maturovala z češtiny, angličtiny, geodézie a mapování. Na závěr musela složit i praktickou maturitu. Z jednoho předmětu dostala trojku, ze zbývajících dvojky.

"Naštěstí mám hodné učitele, tolerovali mi nepřítomnost ve škole a drželi mi palce i na Miss Europe," prozradila loňská vicemiss.

Edita chce ve studiu pokračovat na Vysoké škole ekonomické v Praze, kam si už podala přihlášku.

Na své úspěchy ve škole může být pyšná i Miss ČR 2004 Jana Doleželová, která ve čtvrtek při promoci obdrží v Karolinu titul PharmDr.

Novopečené doktorce farmacie se ale svět modelingu opustit moc nechce. "Ještě se budu pár let věnovat focení a předvádění, momentálně mám dost nabídek i ze zahraničí, takže budu pendlovat mezi Prahou a zahraničím. K farmacii se vrátím později, až se nebudu moct věnovat modelingu. Pořád si udržuji kontakt, občas se podívám do lékárny - pracovně, takže na to snad nezapomenu," prozradila Doleželová, další úspěšná reprezentantka české krásy, která se loni na Miss World probojovala mezi patnáct finalistek.