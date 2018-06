Missky řádily v kožešinách, Hadašová je nosit odmítá

Převážnou část předváděných modelů z dílny Petra Lakrona tvořily kožené a kožešinové výtvory, těm ale nová Česká Miss Lucie Hadašová řekla razantně ne!



"Chci se zaměřit na pomoc zvířátkům, proto jsem veškeré věci s kožešinou odmítla. Nechci mít nic společného ani s koženou módou, dnes jsem to však musela překousnout. Nebyla jsem o modelech, které budu předvádět, informována včas, ale na mole jsem se objevit musela," vysvětluje Lucie.

Do nepříjemné situace se během večera dostala i první Česká Vicemiss 2006 Mirka Košťanová, která na přehlídce zaskakovala za nemocnou Zuzku Štěpanovskou. Také Mirce organizátor předem neřekl, že modely budou z kůže.



Mirka podporuje Nadaci na ochranu zvířat, tak pro ni bylo nepředstavitelné, že by se do těchto modelů oblékla. Ještě že Petr Lakron uvedl nově i večerní společenské šaty, které nemají s kožešinami nic společného, tak se Mirka představila alespoň v nich.



Bez zábran se v modelech Petra Lakrona předvedly missky v čele s Kateřinou Stočesovou, Míšou Salačovou, Janou Doleželovou, Lucií Váchovou, Katkou Smejkalovou a Martinou Dvořákovou.

Na Večer módy, který moderoval Ray Koranteng, zavítalo plno vzácných hostů, mezi kterými byl například primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Akci zorganizoval bývalý automobilový závodník Tomáš Vavřinec hlavně za účelem pomoci postiženým lidem z Jedličkova ústavu a sám předal řediteli ústavu šek na sto tisíc korun. Součástí programu byla i dražba kožichu ze stříbrné lišky, který se vydražil za osmdesát pět tisíc. Mezi velkými zájemci byl i Standa Berkovec, který ale skončil u sedmdesáti tisíc. Výtěžek z Večera módy poputuje na nákup přístroje k procvičování pohybového aparátu.